"Астана" разгромила "Шахтер" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты "Астаны" одержали крупную победу над карагандинским "Шахтером" в матче 22-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Хан-Тенгри" и завершилась со счетом 3:0 в пользу номинальных хозяев.

Забитыми мячами отметились хорватский вингер Марин Томасов (22 минута), нигерийский форвард Джеффри Чинеду (23) и албанский полузащитник Назми Грипши (54).

Победа позволила "Астане" набрать 34 очка после 19 матчей. Столичная команда занимает пятое место в таблице и имеет несколько встреч в запасе.

"Шахтер" потерпел четвертое поражение подряд. В активе карагандинцев осталось девять очков после 21 матча, команда по-прежнему занимает последнее 13-е место и находится в зоне вылета.

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