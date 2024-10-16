Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Астана" разгромила "Шахтер" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Опубликовано:

Нигерийский футболист Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" одержали крупную победу над карагандинским "Шахтером" в матче 22-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Хан-Тенгри" и завершилась со счетом 3:0 в пользу номинальных хозяев.

Забитыми мячами отметились хорватский вингер Марин Томасов (22 минута), нигерийский форвард Джеффри Чинеду (23) и албанский полузащитник Назми Грипши (54).

Победа позволила "Астане" набрать 34 очка после 19 матчей. Столичная команда занимает пятое место в таблице и имеет несколько встреч в запасе.

"Шахтер" потерпел четвертое поражение подряд. В активе карагандинцев осталось девять очков после 21 матча, команда по-прежнему занимает последнее 13-е место и находится в зоне вылета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2175201-astana-razgromila-shahter-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie