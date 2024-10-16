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Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить Боливию в матче отбора на чемпионат мира-2026

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Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Сборная Аргентины с крупным счетом одержала победу над Боливией в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила в Буэнос-Айресе (Аргентина) и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами в составе победителей отличились Лионель Месси (19, 84, 86), Лаутаро Мартинес (43), Хулиан Альварес (45+3), Тьяго Алмада (69).

Теперь в активе 37-летнего Месси шесть голов в семи матчах отборна ЧМ-2026. Аргентинец сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в составе сборных. У обоих футболистов в активе на данный момент 10 хет-триков в составе национальной команды.

Сборная Аргентина после победы над Боливией имеет в своем активе 22 очка после 10 сыгранных матчей и возглавляет турнирную таблицу южноамериканского отбора. Боливия с 12-ю баллами располагается в зоне стыковых матчей, на седьмой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2174889-het-trik-messi-pomog-argentine-razgromit-boliviyu-v-matche-otbora-na-chempionat-mira-2026/

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