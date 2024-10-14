"За сборную Казахстана я переживаю и болею": Магомед Адиев высказался о серии поражений команды

Бывший главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал последние результаты команды, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".
Напомним, в воскресенье Казахстан потерпел третье поражение подряд в рамках Лиги наций УЕФА, на данный момент сборная занимает последнее четвертое место в группе В3.
"За сборную Казахстана я переживаю и болею. Для меня это близкая и родная республика и команда. Мы с президентом федерации говорили, и мой посыл остаётся прежним: через Лигу наций надо готовить команду к отбору на чемпионат мира. Нынешние результаты никого не радуют, но это нормально для перестройки.
Надо готовиться к отбору, Лига наций этому способствует. Черчесов очень квалифицированный тренер. Если бы я остался в сборной, сейчас это была бы такая же подготовка", - заявил Адиев.
При Станиславе Черчесове сборная Казахстана сыграла четыре матча, уступив в трех играх.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2174235-za-sbornuyu-kazahstana-ya-perezhivayu-i-boleyu-magomed-adiev-vyskazalsya-o-serii-porazheniy-komandy/
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