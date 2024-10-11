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"Это не большое поражение": Черчесов прокомментировал матч против Австрии

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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Pedja Milosavljevic/DeFodi Images via Getty Images

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов подвел итоги выездного поражения в рамках Лиги наций УЕФА против команды Австрии, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на четверг по времени Астаны национальная команда встретилась с Австрией. Матч третьего тура группы В3 завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

"Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Мы знали, что они хороши в прессинге. Мы даже не предложили сопернику сделать счет 1:0.
Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол. Я уверен, что к следующим играм мы подойдем с большим опытом", - заявил в прямом эфире после матча Черчесов.

В четвертом туре казахстанцы 13 октября примут сборную Словении. Матч на Центральном стадионе Алматы начнется в 18:00 по местному времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2173011-eto-ne-bolshoe-porazhenie-cherchesov-prokommentiroval-match-protiv-avstrii/

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