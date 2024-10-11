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Сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла Австрии в матче Лиги наций

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Матч сборных Австрии и Казахстана по футболу
Матч сборных Австрии и Казахстана. Фото: Harald Dostal/SEPA.Media/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела второе подряд крупное поражение в рамках нынешнего сезона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на четверг по времени Астаны национальная команда встретилась с Австрией. Матч третьего тура группы В3 прошел на "Райффайзен Арене" в Линце и завершился со счетом 4:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Кристоф Баумгартнер (10 минута), Филипп Линхарт (54), Марсель Забитцер (56) и Маттиас Зайдль (79).

Победа позволила сборной Австрии набрать четыре очка после трех туров и подняться на вторую позицию в группе, опередив Словению по разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует в квартете Норвегия с семью баллами.

Сборная Казахстана в трех турах один раз сыграла вничью и потерпела два крупных поражения. С одним очком команда замыкает таблицу при разнице забитых и пропущенных мячей 0-7.

В четвертом туре казахстанцы 13 октября примут сборную Словении. Матч на Центральном стадионе Алматы начнется в 18:00 по местному времени. Из-за желтой карточки в игре с Австрией следующую встречу пропустит лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2172829-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-razgromno-proigrala-avstrii-v-matche-ligi-naciy/

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