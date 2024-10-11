Семь голов забили сборные Казахстана и Испании в матче отбора на Евро-2025

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U21) проиграла Испании в выездном отборочном матче чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках девятого тура группы В. Матч в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Матео Джозеф (15, 23 и 44 минуты), еще один мяч забил Беньят Туррьентес (20). У казахстанцев дублем отметился Галымжан Кенжебек (12, 67), один гол записал в свой актив Данил Анкудинов (76).

Победа позволила сборной Испании набрать 25 очков и укрепить лидерство в группе. Команда уже обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2025 года.

В активе сборной Казахстана осталось шесть очков. Команда лишилась шансов на выход на Евро-2025 и займет пятое место в группе, опередив только Мальту. В последнем туре квалификации казахстанцы 15 октября примут Шотландию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.