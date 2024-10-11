Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Семь голов забили сборные Казахстана и Испании в матче отбора на Евро-2025

Опубликовано:

Казахстанский футболист Галымжан Кенжебек
Галымжан Кенжебек. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U21) проиграла Испании в выездном отборочном матче чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках девятого тура группы В. Матч в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Матео Джозеф (15, 23 и 44 минуты), еще один мяч забил Беньят Туррьентес (20). У казахстанцев дублем отметился Галымжан Кенжебек (12, 67), один гол записал в свой актив Данил Анкудинов (76).

Победа позволила сборной Испании набрать 25 очков и укрепить лидерство в группе. Команда уже обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2025 года.

В активе сборной Казахстана осталось шесть очков. Команда лишилась шансов на выход на Евро-2025 и займет пятое место в группе, опередив только Мальту. В последнем туре квалификации казахстанцы 15 октября примут Шотландию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2172835-sem-golov-zabili-sbornye-kazahstana-i-ispanii-v-matche-otbora-na-evro-2025/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie