Дубль Холанда помог сборной Норвегии крупно победить и единолично возглавить группу с Казахстаном

Мужская сборная Норвегии по футболу одержала крупную победу над Словенией в матче второго по силе дивизиона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы B3. Матч на стадионе "Уллевол" в Осло завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд (7 и 62 минуты). Еще один мяч забил другой форвард Александр Серлот (52).

Победа позволила сборной Норвегии набрать семь очков и единолично возглавить таблицу. За три тура команда не смогла обыграть только Казахстан (0:0).

В активе словенцев осталось четыре очка. Команда опустилась на третью позицию, по дополнительным показателям пропустив выше сборную Австрии, которая в параллельном матче разгромила казахстанцев.

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