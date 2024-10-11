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Дубль Холанда помог сборной Норвегии крупно победить и единолично возглавить группу с Казахстаном

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Норвежский футболист Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд. Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Мужская сборная Норвегии по футболу одержала крупную победу над Словенией в матче второго по силе дивизиона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы B3. Матч на стадионе "Уллевол" в Осло завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд (7 и 62 минуты). Еще один мяч забил другой форвард Александр Серлот (52).

Победа позволила сборной Норвегии набрать семь очков и единолично возглавить таблицу. За три тура команда не смогла обыграть только Казахстан (0:0).

В активе словенцев осталось четыре очка. Команда опустилась на третью позицию, по дополнительным показателям пропустив выше сборную Австрии, которая в параллельном матче разгромила казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2172831-dubl-holanda-pomog-sbornoy-norvegii-krupno-pobedit-i-edinolichno-vozglavit-gruppu-s-kazahstanom/

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