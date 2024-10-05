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Гол Криштиану Роналду с пенальти принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, одержал победу в рамках матча чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках шестого тура национального чемпионата "Аль-Наср" на своем поле принял ФК "Аль-Оруба". Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Первый гол в этом матче забил пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии успешно реализовал 11-метровый удар на 17-й минуте.

Еще два гола в ворота соперника отправил экс-игрок "Ливерпуля" Садио Мане, отметившись на 29-й и 71-й минутах.

Отметим, что для 39-летнего Роналду этот гол стал 905-м в его профессиональной карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2170279-gol-krishtianu-ronaldu-s-penalti-prines-al-nasru-pobedu-v-matche-chempionata-saudovskoy-aravii/

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