"Реал" сенсационно проиграл впервые в сезоне: итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Испанский "Реал" сенсационно проиграл, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадридская команда на выезде встретилась с французским "Лиллем". Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Джонатана Дэвида с пенальти на 45+3 минуте. Для "Реала" поражение стало первым в сезоне во всех турнирах.

Другой мадридский гранд "Атлетико" крупно уступил на выезде португальской "Бенфике". Лиссабонцы выиграли со счетом 4:0 благодаря голам Керема Актюркоглу (13 минута), Анхеля Ди Марии (52, с пенальти), Александра Баха (75) и Оркуна Кекчю (84, с пенальти).

Немецкая "Бавария", которая возглавляла таблицу, во втором туре на выезде уступила английской "Астон Вилле". Единственный мяч на 79-й минуте забил Джон Дуран.

Полные результаты игрового дня 2 октября:

"Жирона" (Испания) — "Фейеноорд" (Нидерланды). 2:3

"Шахтер" (Украина) — "Аталанта" (Италия). 0:3

"Штурм" (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия). 0:1

"Ливерпуль" (Англия) — "Болонья" (Италия). 2:0

"Астон Вилла" (Англия) — "Бавария" (Германия). 1:0

"Лилль" (Франция) — "Реал" (Испания). 1:0

"Бенфика" (Португалия) — "Атлетико" (Испания). 4:0

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ювентус" (Италия). 2:3

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Монако" (Франция). 2:2

По итогам второго тура общую таблицу Лиги чемпионов по дополнительным показателям возглавила дортмундская "Боруссия", в активе которой максимальные шесть очков. Столько же баллов набрали Брест", "Бенфика", леверкузенский "Байер", "Ливерпуль", "Астон Вилла" и туринский "Ювентус".

Матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 22-23 октября.

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