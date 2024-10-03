Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Реал" сенсационно проиграл впервые в сезоне: итоги дня в Лиге чемпионов

Опубликовано:

Бразильский футболист Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор. Фото: SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Испанский "Реал" сенсационно проиграл, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадридская команда на выезде встретилась с французским "Лиллем". Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Джонатана Дэвида с пенальти на 45+3 минуте. Для "Реала" поражение стало первым в сезоне во всех турнирах.

Другой мадридский гранд "Атлетико" крупно уступил на выезде португальской "Бенфике". Лиссабонцы выиграли со счетом 4:0 благодаря голам Керема Актюркоглу (13 минута), Анхеля Ди Марии (52, с пенальти), Александра Баха (75) и Оркуна Кекчю (84, с пенальти).

Немецкая "Бавария", которая возглавляла таблицу, во втором туре на выезде уступила английской "Астон Вилле". Единственный мяч на 79-й минуте забил Джон Дуран.

Полные результаты игрового дня 2 октября:

  • "Жирона" (Испания) — "Фейеноорд" (Нидерланды). 2:3
  • "Шахтер" (Украина) — "Аталанта" (Италия). 0:3
  • "Штурм" (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия). 0:1
  • "Ливерпуль" (Англия) — "Болонья" (Италия). 2:0
  • "Астон Вилла" (Англия) — "Бавария" (Германия). 1:0
  • "Лилль" (Франция) — "Реал" (Испания). 1:0
  • "Бенфика" (Португалия) — "Атлетико" (Испания). 4:0
  • "РБ Лейпциг" (Германия) — "Ювентус" (Италия). 2:3
  • "Динамо Загреб" (Хорватия) — "Монако" (Франция). 2:2

По итогам второго тура общую таблицу Лиги чемпионов по дополнительным показателям возглавила дортмундская "Боруссия", в активе которой максимальные шесть очков. Столько же баллов набрали Брест", "Бенфика", леверкузенский "Байер", "Ливерпуль", "Астон Вилла" и туринский "Ювентус".

Матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 22-23 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2169009-real-sensacionno-proigral-vpervye-v-sezone-itogi-dnya-v-lige-chempionov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie