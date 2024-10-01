Павлодарский "Иртыш" выиграл Вторую лигу в первый сезон после возрождения

Футбольный клуб "Иртыш" из Павлодара стал чемпионом третьего по силе дивизиона Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Qazaqstan Football League.

Сезон 2024 года во Второй лиге завершился во вторник. "Иртыш" с 56 очками после 22 матчей занял первое место в конференции "Северо-Восток".

В последнем туре павлодарцы на выезде разгромили молодежную команду петропавловского "Кызыл-Жара" со счетом 3:0. Дубль оформил Жасулан Каиркенов, еще один гол в свой актив записал Арман Смаилов.

Лучший результат в итоговой таблице позволил "Иртышу" заработать повышение в классе. В следующем сезоне команда сможет соревноваться в Первой лиге.

Отметим, что павлодарский клуб был возрожден в прошлом году и возобновил выступления в нынешнем. До этого в 2020 году "Иртыш" снялся с Казахстанской премьер-лиги из-за финансовых проблем, а в 2022-м был признан банкротом.

При этом клуб остается одним из самых титулованных в истории страны. "Иртыш" пять раз выигрывал чемпионат Казахстана. Столько же побед у "Актобе", больше — только у "Астаны" (семь).

Помимо павлодарцев, повышение в классе заработал алматинский AKAS, который выиграл конференцию "Юго-Запад". Серебро и бронзу в этой зоне заработали алматинский "Жас Кыран" и шымкентский "Онтустик" соответственно, в "Северо-Востоке" — молодежные команды карагандинского "Шахтера" и "Астаны".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.