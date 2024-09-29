"Актобе" на последних минутах вырвал победу в финале Кубка Казахстана по футболу

Футболисты "Актобе" одержали волевую победу над "Атырау" в финале Кубка Казахстана и стали двукратными обладателями трофея, передает корреспондент NUR.KZ.
Решающий матч турнира прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 2:1.
До перерыва единственный мяч забил белорусский нападающий "Атырау" Николай Сигневич (24 минута).
Однако в концовке встречи "Актобе" отметился двумя голами. Сначала пенальти реализовал защитник сборной Казахстана Алибек Касым (89 минута), а затем решающий мяч забил панамский форвард Фредди Элиас Гондола Смит (90).
"Актобе" второй раз в истории выиграл Кубок Казахстана по футболу. Ранее команда брала этот трофей в 2008 году. Победа в турнире позволит "красно-белым" выступить в еврокубковом сезоне 2025/26.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167323-aktobe-na-poslednih-minutah-vyrval-pobedu-v-finale-kubka-kazahstana-po-futbolu/
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