Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Актобе" на последних минутах вырвал победу в финале Кубка Казахстана по футболу

Опубликовано:

Футболисты "Актобе" в финале Кубка Казахстана
Футболисты "Актобе". Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футболисты "Актобе" одержали волевую победу над "Атырау" в финале Кубка Казахстана и стали двукратными обладателями трофея, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 2:1.

До перерыва единственный мяч забил белорусский нападающий "Атырау" Николай Сигневич (24 минута).

Однако в концовке встречи "Актобе" отметился двумя голами. Сначала пенальти реализовал защитник сборной Казахстана Алибек Касым (89 минута), а затем решающий мяч забил панамский форвард Фредди Элиас Гондола Смит (90).

"Актобе" второй раз в истории выиграл Кубок Казахстана по футболу. Ранее команда брала этот трофей в 2008 году. Победа в турнире позволит "красно-белым" выступить в еврокубковом сезоне 2025/26.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167323-aktobe-na-poslednih-minutah-vyrval-pobedu-v-finale-kubka-kazahstana-po-futbolu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie