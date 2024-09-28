"Тобол" обогнал "Астану" в чемпионате Казахстана благодаря голу за минуту до конца матча

Костанайский футбольный клуб "Тобол" одержал домашнюю победу в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Казахстана против карагандинского "Шахтера", передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча состоялась на Центральном стадионе Костаная и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
На 78-й минуте полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков не смог реализовать 11-метровый удар в ворота Егора Цуприкова. Однако за минуту до окончания основного времени матча единственный гол забил нападающий "Тобола" Александр Зуев.
Костанайская команда поднялась на пятое место в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги, набрав 30 очков в 19 матчах. "Шахтер" проиграл третий матч подряд и находится в зоне вылета из элитного дивизиона (9 баллов в 20 встречах).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167179-tobol-obognal-astanu-v-chempionate-kazahstana-blagodarya-golu-za-minutu-do-konca-matcha/
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