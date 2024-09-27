"Ордабасы" победил "Туран" и продолжил борьбу за второй титул чемпионов КПЛ

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" одержал победу над туркестанским "Тураном" в рамках матча перенесенного 14-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершился "сухой" победой хозяев поля со счетом 2:0.

Счет в данной встрече открыл 29-летний полузащитник "Ордабасы" Еркебулан Тунгышбаев, забивший гол на 47-й минуте. Спустя пять минут второй мяч в ворота соперника отправил игрок сборной Казахстана Бауржан Исламхан.

После этого матча шымкентская команда идет на втором месте в таблице Казахстанской премьер-лиги, набрав 36 очков в 19 матчах.

"Туран" после поражения опустился на 11-е место (19 баллов в 18 играх).

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