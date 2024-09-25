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Рамазан Оразов забил второй гол за европейский клуб

Опубликовано:

Казахстанский футболист Рамазан Оразов
Рамазан Оразов: VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Атакующий полузащитник Национальной сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов забил второй гол в составе датского ФК “Силькеборг”, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В среду “Силькеборг” провел гостевую встречу с футбольным клубом “Роскилле” в рамках стадии 1/16 национального кубка Дании.

Встреча завершилась победой клуба, цвета которого защищает казахстанец. Сам Оразов начал этот матч на скамейке запасных. Главный тренер команды принял решение выпустить Рамазана на 73-й минуте.

26-летний казахстанец вышел на замену правого вингера Юнеса Бакиза и забил гол на третьей добавленной минуте второго тайма.

Для Рамазана Оразова этот мяч стал дебютным в рамках Кубка Дании.

“Силькеборг” одержал уверенную победу со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2166061-ramazan-orazov-zabil-vtoroy-gol-za-evropeyskiy-klub-i-pomog-komande-vyyti-v-1-8-nacionalnogo-kubka/

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