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"Астана" добыла волевую победу над "Ордабасы" в матче чемпионата Казахстана

Опубликовано:

Игроки ФК "Астана"
Игроки ФК "Астана": Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" в гостях одержал волевую победу над шымкентским "Ордабасы" в матче 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

Счет открыл защитник "Астаны" и сборной Казахстана Ян Вороговский на 24-й минуте.

За "Ордабасы" дублем отличился узбекистанец Джасур Яхшибаев (26-я, 45-я минуты).

Далее два гола в ворота хозяев забил нападающий "Астаны" Джеффри Чинеду (45, 60), а точку в матче поставил точный удар Назми Грипши (74).

После этой победы подопечные Григория Бабаяна закрепились на пятой строчке в таблице КПЛ с 30-ю очками в 17 матчах, "Ордабасы" остался на четвертой позиции (33 балла в 18 встречах).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2164477-astana-dobyla-volevuyu-pobedu-nad-ordabasy-v-matche-chempionata-kazahstana/

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