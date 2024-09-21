Неймар замечен на тренировке своей команды спустя 11 месяцев после травмы (видео)

Нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар появился на общей тренировке своей команды спустя 11 месяцев после травмы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, в октябре прошлого года 32-летний футболист получил травму крестообразных связок колена в матче квалификационного этапа чемпионата мира – 2026 против Уругвая.

Подобный тип травмы считается одним из самых тяжелых в футболе, ранее эксперты предполагали, что игрок вернется в строй в середине лета.

Однако восстановительный период занял больше времени, и Неймар принял участие в общей тренировочной группе "Аль-Хиляля" лишь в преддверии матча с "Аль-Иттихадом".

Его официальное возвращение пока не анонсировано. Неизвестно, примет ли участие бразилец в предстоящей игре.

Матч "Аль-Хиляль" – "Аль-Иттихад" начнется в субботу в 23:00 по времени Казахстана, стартовые составы команд будут объявлены за час до стартового свистка.

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