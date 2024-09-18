Победа "Реала" и разгром 9:2 от "Баварии": итоги первого дня Лиги чемпионов

В ночь на 18 сентября по казахстанскому времени стартовал общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Действующий победитель мадридский "Реал" начал выступление с победы, передает корреспондент NUR.KZ.

Испанская команда на своем поле приняла немецкий "Штутгарт". "Реал" выиграл со счетом 3:1 благодаря голам Килиана Мбаппе (46 минута), Антонио Рюдигера (83) и Энрика (90+5). Единственный мяч гостей забил Дениз Ундав (68).

Самую крупную победу в первый игровой день одержала немецкая "Бавария". Мюнхенская команда разгромила хорватское "Динамо" из Загреба со счетом 9:2.

Покер оформил Харри Кейн (20, 58, 73, 78), который реализовал три пенальти. Также у хозяев отличились Рафаэл Геррейру (34), Майкл Олисе (38, 61), Лерой Сане (85) и Леон Горецка (90+2). У "Динамо" по мячу забили Бруно Петкович (49) и Такуя Огивара (51).

Английский "Ливерпуль" на выезде одержал волевую победу над итальянским "Миланом" со счетом 3:1 благодаря голам Ибраимы Конате (23), Вирджила ван Дейка (41) и Доминика Собослаи (67). Единственный мяч хозяев забил Кристиан Пулишич (3).

Полные результаты игрового дня 17 сентября:

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Астон Вилла" (Англия). 0:3

"Ювентус" (Италия) — "ПСВ" (Нидерланды). 3:1

"Спортинг" (Португалия) — "Лилль" (Франция). 2:0

"Реал" (Испания) — "Штутгарт" (Германия). 3:1

"Милан" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия). 1:3

"Бавария" (Германия) — "Динамо Загреб" (Хорватия). 9:2

Остальные матчи первого тура общего этапа пройдет 18 и 19 сентября.

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