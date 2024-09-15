Разгромная победа позволила "Актобе" возглавить таблицу КПЛ

Футболисты "Актобе" одержали крупную домашнюю победу над талдыкорганским "Жетысу" в матче 20-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кобланды батыра.

Хозяева выиграли со счетом 3:0 благодаря голам панамца Фредди Гондолы (37 минута), гаитянца Жайро Жана (44) и футболиста сборной Казахстана Алибека Касыма (75).

Победа позволила "Актобе" набрать 34 очка после 19 матчей и догнать "Елимай" в турнирной таблице. "Красно-белые" по дополнительным показателям опережают семейчан и занимают первое место.

В активе "Жетысу" осталось 20 очков после 19 матчей. Талдыкорганцы занимают девятую позицию в турнирной таблице.

В следующей встрече "Актобе" сыграет на выезде с костанайским "Тоболом". "Жетысу" пропустит 21-й тур.

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