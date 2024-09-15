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Месси вернулся на поле через два месяца после травмы и оформил дубль

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Футболшы Месси
Футболшы Месси. Фото: CHRIS ARJOON/AFP via Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси отличился двумя забитыми голами в матче MLS против "Филадельфии Юнион", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, 37-летний аргентинец 14 июля получил травму связок голеностопа в финале Кубка Америки 2024 года против Колумбии. Национальной команде без своего капитана тогда удалось добыть минимальную победу со счетом 1:0.

В ночь на воскресенье по казахстанскому времени восьмикратный обладатель "Золотого мяча" вновь вернулся на футбольное поле после восстановления и забил два мяча в ворота соперника в рамках MLS.

Первым в данной встрече отличился нападающий "Филадельфии" Микаэль Уре (12).

Месси ответил точными ударами на 26-й и 30-й минутах, а также отдал голевую передачу на Луиса Суареса на 90+8.

На данный момент "Интер Майами" идет на первом месте в таблице Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2161525-37-letniy-messi-vernulsya-na-pole-dvuhmesyachnoy-travmy-i-oformil-dubl-v-matche-mls/

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