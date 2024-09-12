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Названа причина, по которой матч "Астаны" с "Челси" могут перенести с Центрального стадиона Алматы

Опубликовано:

Футболисты "Астаны" в сезоне-2024
Футболисты "Астаны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Место проведения матча Лиги конференций УЕФА между "Астаной" и английским "Челси" (Лондон) может измениться только при форс-мажоре, заявили Vesti.kz в пресс-службе казахстанского клуба.

Команды встретятся в рамках основного этапа третьего по значимости еврокубка. Ранее в УЕФА официально указали местом проведения матча Центральный стадион Алматы. Именно на этой арене столичная команда выступает в еврокубках с начала реконструкции "Астана Арены".

"Центральный стадион города Алматы был изначально заявлен как основной стадион футбольного клуба "Астана" на еврокубковый сезон 2024/2025. Перенос места проведения матчей, согласно правилам УЕФА, возможен только в форс-мажорных обстоятельствах", — сообщили в пресс-службе столичных.

Игра между "Астаной" и "Челси" запланирована на 12 декабря. В рамках основного этапа все 36 команд проведут по шесть матчей с разными соперниками. Разделения на группы в новой системе нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2160766-nazvana-prichina-po-kotoroy-match-astany-s-chelsi-mogut-perenesti-s-centralnogo-stadiona-almaty/

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