Названа причина, по которой матч "Астаны" с "Челси" могут перенести с Центрального стадиона Алматы

Место проведения матча Лиги конференций УЕФА между "Астаной" и английским "Челси" (Лондон) может измениться только при форс-мажоре, заявили Vesti.kz в пресс-службе казахстанского клуба.

Команды встретятся в рамках основного этапа третьего по значимости еврокубка. Ранее в УЕФА официально указали местом проведения матча Центральный стадион Алматы. Именно на этой арене столичная команда выступает в еврокубках с начала реконструкции "Астана Арены".

"Центральный стадион города Алматы был изначально заявлен как основной стадион футбольного клуба "Астана" на еврокубковый сезон 2024/2025. Перенос места проведения матчей, согласно правилам УЕФА, возможен только в форс-мажорных обстоятельствах", — сообщили в пресс-службе столичных.

Игра между "Астаной" и "Челси" запланирована на 12 декабря. В рамках основного этапа все 36 команд проведут по шесть матчей с разными соперниками. Разделения на группы в новой системе нет.

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