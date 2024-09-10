“Эта ситуация не вызывает улыбки”: Кержаков – о словах Боранбаева и уходе из “Кайрата”

Бывший главный тренер алматинского футбольного клуба “Кайрат” Александр Кержаков в интервью для Sports.ru прокомментировал свой уход из команды и общение с президентом "желто-черных" Кайратом Боранбаевым.
4 сентября российский специалист официально покинул “Кайрат”, после этого в СМИ появилась информация, что причиной расставания стали оскорбления Кержакова со стороны президента клуба Кайрата Боранбаева после поражения от “Астаны”.
“– Могут ли слова быть причиной профессионального расставания?
– Могут, и в профессиональном спорте есть множество подобных примеров.
Важны не только слова, но и контекст, и обстоятельства, при которых они были сказаны.
– Боранбаев сказал, что вы вместе посмеялись, прочитав в медиа версии произошедшего.
– Нет, такого не было. Кроме того, эта ситуация у меня точно не вызывает улыбки и смеха.
Мне обидно, потому что я пришел в "Кайрат", чтобы добиться результата. Понимал, что могу это сделать – с каждым днем убеждался все сильнее.
Поэтому произошедшее меня не веселит.
– Какими у вас были отношения с игроками "Кайрата"?
– Очень хорошими. Говорю не только про футболистов, но и про тренерский, административный и медицинский штабы.
В последние два с половиной сезона "Кайрат" не забирался на первое место даже на тур, а у нас это получилось. Такой результат невозможен при плохой атмосфере внутри команды.”
О своей отставке Кержаков рассказал следующее:
“Обстоятельства сложились так, что я принял такое решение, пусть оно и было непростым для меня”.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2159862-eta-situaciya-ne-vyzyvaet-ulybki-kerzhakov-o-slovah-boranbaeva-i-uhode-iz-kayrata/