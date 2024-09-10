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Сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла и лишилась шансов выйти на Евро-2025

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Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21)
Молодежная сборная Казахстана по футболу. Фото: Craig Foy/SNS Group via Getty Images

Мужская молодежная сборная Казахстана по футболу (U21) уступила команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках восьмого тура группы В. Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе сборной Бельгии по мячу забили Юссуф Силла (9 минута), Киллиан Сарделла (36) и Жорти Мокио (90+4). Хозяева завершали игру в меньшинстве после удаления Артема Литоша (90+3).

После поражения в активе казахстанцев осталось шесть очков. Национальная команда лишилась математических шансов на выход на Евро-2025. На данный момент она занимает пятую строчку в таблице, опережая только Мальту, и не поднимется выше четвертой.

Гарантированные путевки на турнир получат победители каждой группы и три лучшие сборные из числа занявших вторые места. Остальные шесть команд со вторых позиций сыграют в стыковых матчах.

Бельгийцы набрали 16 баллов и занимают второе место, уступая только Испании (19).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2159848-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-lishilas-shansov-vyyti-na-evro-2025/

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