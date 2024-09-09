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Сборная Казахстана по футболу объявила стартовый состав на матч Лиги наций со Словенией

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужские сборные Словении и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч второго тура Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет на стадионе "Стожице" в Любляне и начнется в 23:45 по времени Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер гостей — Станислав Черчесов.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Игорь Шацкий (№12);

Защитники: Сергей Малый (№2), Нуралы Алип (№3), Александр Марочкин (№22), Марат Быстров (№4);

Полузащитники: Ян Вороговский (№11), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Рамазан Оразов (№7);

Нападающий: Максим Самородов (№10), Абат Аймбетов (№17).

Капитаном сборной Словении будет голкипел мадридского "Атлетико" Ян Облак. Возглавляет команду Матьяж Кек.

Полностью стартовый состав сборной Словении выглядит так:

Вратарь: Ян Облак (№1);

Защитники: Давид Брекало (№23), Ванья Дркушич (№21), Яка Бийол (№6), Эрик Янжа (№13);

Полузащитники: Тими Элшник (№10), Санди Ловрич (№8), Петар Стоянович (№20), Адам Черин (№22);

Нападающий: Беньямин Шешко (№11), Андраж Шпорар (№9).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2159349-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-obyavila-startovyy-sostav-na-match-ligi-naciy-so-sloveniey/

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