Сборная Казахстана по футболу объявила стартовый состав на матч Лиги наций со Словенией

Мужские сборные Словении и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч второго тура Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча пройдет на стадионе "Стожице" в Любляне и начнется в 23:45 по времени Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер гостей — Станислав Черчесов.
Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:
Вратарь: Игорь Шацкий (№12);
Защитники: Сергей Малый (№2), Нуралы Алип (№3), Александр Марочкин (№22), Марат Быстров (№4);
Полузащитники: Ян Вороговский (№11), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Рамазан Оразов (№7);
Нападающий: Максим Самородов (№10), Абат Аймбетов (№17).
Капитаном сборной Словении будет голкипел мадридского "Атлетико" Ян Облак. Возглавляет команду Матьяж Кек.
Полностью стартовый состав сборной Словении выглядит так:
Вратарь: Ян Облак (№1);
Защитники: Давид Брекало (№23), Ванья Дркушич (№21), Яка Бийол (№6), Эрик Янжа (№13);
Полузащитники: Тими Элшник (№10), Санди Ловрич (№8), Петар Стоянович (№20), Адам Черин (№22);
Нападающий: Беньямин Шешко (№11), Андраж Шпорар (№9).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2159349-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-obyavila-startovyy-sostav-na-match-ligi-naciy-so-sloveniey/