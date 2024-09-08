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Голевой "перестрелкой" завершился матч "Кайрат" – "Зенит" в Алматы

Опубликовано:

Игроки ФК "Кайрат"
Игроки ФК "Кайрат": Пресс-служба ФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" потерпел поражение от санкт-петербургского "Зенита" в рамках домашней товарищеской встречи, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе в Алматы. За алматинцев играл российский бывший футболист Андрей Аршавин, ранее выступавший в составе обоих клубов. В стартовом составе гостей вышел украинец Анатолий Тимощук, который также защищал цвета обеих команд, а сейчас работает в тренерском штабе петербуржцев.

Счет в матче открыл игрок "Зенита" Александр Ерохин на 37-й минуте, увеличил отрыв чемпионов России Матео Кассьерра (51 минута).

На 54-й минуте футболист петербуржцев Артур отправил мяч в свои ворота. Сравнял счет в матче игрок "черно-желтых" Юг Станоев (66).

"Зенит" вновь вышел вперед благодаря дублю Лусиано Гонду (73, 78). Последний гол в матче забил футболист "Кайрата" Вячеслав Швырев.

Встреча завершилась поражением хозяев поля с итоговым счетом 3:4.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158806-golevoy-perestrelkoy-zavershilsya-tovarishcheskiy-match-kayrat-zenit-v-almaty/

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