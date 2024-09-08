Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Андрей Аршавин сыграет за "Кайрат" в товарищеском матче с "Зенитом"

Опубликовано:

Андрей Аршавин
Фото: © ФК «Кайрат»: Twitter

43-летний бывший российский футболист Андрей Аршавин примет участие в матче между алматинским "Кайратом" и санкт-петербургским "Зенитом", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "желто-черных".

Команды проводят товарищескую встречу на Центральном стадионе Алматы.

Напомним, Аршавин на протяжении своей карьеры был игроком обеих команд. За "Зенит" футболист дебютировал в 1999 году и защищал цвета команды до 2008 года, а также с 2013 по 2015 год.

За время своего пребывания в петербургском клубе он вошел в семерку лучших бомбардиров в истории команды, а также стал победителем Кубка УЕФА (старое название Лиги Европы).

На закате своей карьеры россиянин также выступал и в составе "Кайрата". В команде он играл с 2016 по 2018 год. В Казахстане ему удалось стать обладателем Кубка и Суперкубка страны в сезоне-2017.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158773-andrey-arshavin-sygraet-za-kayrat-v-tovarishcheskom-matche-s-zenitom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie