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"Мы знаем каждого игрока сборной Казахстана": главный тренер сборной Норвегии – об игре в Алматы

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: пресс-служба КФФ

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен высказался о команде Казахстана в преддверии матча Лиги наций УЕФА в Алматы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на KazFootball.kz.

Напомним, матч Казахстан – Норвегия пройдет в рамках первого тура группового этапа Лиги наций. Встреча состоится на Центральном стадионе в Алматы.

"Мы знаем каждого игрока сборной Казахстана. Они обыграли Данию и Финляндию. Мы смотрели эти игры и сравнили предыдущего и нынешнего главного тренера. Мы знаем, что за "Силькеборг" играет Рамазан Оразов. В нашей группе все равные команды. Каждая команда может забрать очки друг у друга", - заявил Столе Сольбаккен.

Напомним, ранее о сопернике высказался и наставник казахстанской сборной Станислав Черчесов.

Казахстан выступает в группе G.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158143-my-znaem-kazhdogo-igroka-sbornoy-kazahstana-glavnyy-trener-sbornoy-norvegii-ob-igre-v-almaty/

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