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Аргентина без Месси разгромила Чили в отборе на чемпионат мира-2026

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Аргентины по футболу. Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Сборная Аргентины по футболу одержала разгромную победу над командой Чили (3:0) в рамках отборочного раунда на чемпионат мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча коллективов проходила на стадионе в Буэнос-Айресе. Команды проводили матч в рамках седьмого тура квалификации среди сборных южноамериканского континента.

Аргентина проводила эту игру без своего лидера Лионеля Месси. Он пропускал матч из-за травмы, полученной в финале Кубка Америки. Несмотря на это, действующие чемпионы мира одержали победу над Чили со счетом 3:0. Авторами голов за свою сборную стали Алексис Макалистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала.

Таким образом, после семи игр Аргентина набрала 18 очков и занимает первое место, Чили имея в своем активе пять баллов идет девятой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158138-argentina-bez-messi-razgromila-chili-v-otbore-na-chempionat-mira-2026/

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