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Сборная Сан-Марино по футболу выиграла матч впервые за 20 лет

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Матч сборных Сан-Марино и Лихтенштейна в Лиге наций
Матч сборных Сан-Марино и Лихтенштейна. Фото: Giuseppe Maffia/DeFodi Images via Getty Images

Мужская сборная Сан-Марино на своем поле обыграла команду Лихтенштейна и одержала первую победу за 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Соперники встретились в рамках стартового тура Лиги наций. Команды выступают в группе 1 Лиги D — слабейшего дивизиона соревнований.

Матч прошел на стадионе "Олимпико ди Серравалле" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 53-й минуте забил полузащитник Нико Сенсоли.

Это вторая в истории международная победа сборной Сан-Марино и первая с 28 апреля 2004 года. Тогда команда обыграла Лихтенштейн в товарищеской встрече со счетом 1:0.

Благодаря трем очкам сборная Сан-Марино возглавила таблицу группы, где также выступает Гибралтар. При этом команда занимает последнее 210-е место в рейтинге ФИФА. Лихтенштейн идет на 199-й позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2157934-sbornaya-san-marino-po-futbolu-vyigrala-match-vpervye-za-20-let/

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