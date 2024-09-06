Сборная Сан-Марино по футболу выиграла матч впервые за 20 лет

Мужская сборная Сан-Марино на своем поле обыграла команду Лихтенштейна и одержала первую победу за 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Соперники встретились в рамках стартового тура Лиги наций. Команды выступают в группе 1 Лиги D — слабейшего дивизиона соревнований.

Матч прошел на стадионе "Олимпико ди Серравалле" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 53-й минуте забил полузащитник Нико Сенсоли.

Это вторая в истории международная победа сборной Сан-Марино и первая с 28 апреля 2004 года. Тогда команда обыграла Лихтенштейн в товарищеской встрече со счетом 1:0.

Благодаря трем очкам сборная Сан-Марино возглавила таблицу группы, где также выступает Гибралтар. При этом команда занимает последнее 210-е место в рейтинге ФИФА. Лихтенштейн идет на 199-й позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.