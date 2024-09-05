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Сборная Казахстана по футболу одержала вторую победу в отборе на Евро-2025

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Игрок молодежной сборной Казахстана по футболу Иван Свиридов
Игрок молодежной сборной Казахстана по футболу Иван Свиридов. Фото: пресс-служба КФФ

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U21) выиграла вторую встречу против команды Мальты в отборочном раунде чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча молодежных коллективов проходила в Алматы на стадионе Юношеской академии ФК "Кайрат" имени Т.С. Сегизбаева и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Дубль в свой актив записал Иван Свиридов (28, 80 минуты). Также авторами голов за казахстанскую команду стали Айбар Абдулла (50) и Адилбек Жумаханов (90+1, с пенальти).

Единственный мяч мальтийцев забил Андреа Заммит (71), который реализовал одиннадцатиметровый удар. Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Курта Бондина (78).

После семи встреч в квалификации на Евро-2025 Казахстан набрал шесть очков и располагается на пятой строчке в группе В, опережая только Мальту, которая еще не заработала баллы.

Следующая игра пройдет на Центральном стадионе в Алматы. Сборная Казахстана примет команду Бельгии 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2157885-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-oderzhala-vtoruyu-pobedu-v-otbore-na-evro-2025/

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