Григорий Бабаян сделал заявление о матче "Астаны" с "Челси"

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян обратился к болельщикам после выхода команды в основную стадию Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram наставника.

Казахстанский специалист отметил последние матчи своих подопечных в Лиге конференций, а также в чемпионате Казахстана против "Кайрата".

«Дорогие болельщики!

Прошедшее лето не только было одним из сложнейших в профессиональном плане в моей жизни, но и стало крайне полезным, подарило уйму незабываемых моментов. Несмотря на невзгоды и все препятствия - удалось переломить сложнейшую ситуацию.

Немного улеглись эмоции после решающего матча в квалификации Лиги Конференций и матча против "Кайрата", и можно поздравить всех болельщиков футбола Казахстана как с квалификацией "Астаны" в групповой этап, так и с тем фактом, что такая команда как "Челси" сыграет против отечественной команды на глазах у казахстанских болельщиков! Данный матч, верю, придаст импульс дальнейшему развитию и популяризации нашей любимой игры!!!

Ждем всех болельщиков на наших матчах осенью и, конечно же, желаем успешного старта национальной команде, которой предстоят сложные матчи Лиги Наций», - заявил Григорий Бабаян на своей странице в Instagram.

Напомним, столичный клуб впервые в своей истории сыграет в основном раунде Лиги Конференций УЕФА.

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