Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ливерпуль" в гостях разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Опубликовано:

Футболисты "Ливерпуля" Луис Диас и Мохаммед Салах
Луис Диас и Мохаммед Салах: DARREN STAPLES/AFP via Getty Images

В матче третьего тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" потерпел разгромное поражение от "Ливерпуля", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Мерсисайдцы открыли счет в матче с принципиальным соперником уже на 7-й минуте. Отличился английский защитник команды Трент Александер-Арнольд, однако рефери отменил взятие ворот после просмотра VAR.

Далее гол забил колумбийский вингер Луис Диас (35-я минута), через семь минут он записал на свой счет дубль.

На 56-й минуте египетская звезда команды Мохаммед Салах довел счет до разгрома, забив третий гол в ворота Андре Онаны. Итоговый результат — 3:0 в пользу "Ливерпуля".

"Красные дьяволы" после домашнего разгрома идут на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ с тремя баллами. "Ливерпуль" продолжает преследовать “Манчестер Сити” в гонке за лидерство, набрав аналогичные девять очков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155777-liverpul-v-gostyah-razgromil-manchester-yunayted-v-matche-apl/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie