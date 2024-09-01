"Ливерпуль" в гостях разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

В матче третьего тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" потерпел разгромное поражение от "Ливерпуля", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Мерсисайдцы открыли счет в матче с принципиальным соперником уже на 7-й минуте. Отличился английский защитник команды Трент Александер-Арнольд, однако рефери отменил взятие ворот после просмотра VAR.

Далее гол забил колумбийский вингер Луис Диас (35-я минута), через семь минут он записал на свой счет дубль.

На 56-й минуте египетская звезда команды Мохаммед Салах довел счет до разгрома, забив третий гол в ворота Андре Онаны. Итоговый результат — 3:0 в пользу "Ливерпуля".

"Красные дьяволы" после домашнего разгрома идут на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ с тремя баллами. "Ливерпуль" продолжает преследовать “Манчестер Сити” в гонке за лидерство, набрав аналогичные девять очков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.