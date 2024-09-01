"Сухой" ничьей завершился матч "Шахтер" – "Женис" в чемпионате Казахстана

В матче 19-го тура Казахстанской премьер-лиги карагандинский "Шахтер" на своем поле принял астанинский футбольный клуб "Женис", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Игра на стадионе "Шахтер" завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0.

Хозяева нанесли семь ударов по ходу встречи, три из них пришлись в створ ворот соперника. Игроки "Жениса" отметились девятью ударами (два в створ) и создали один голевой момент.

Главный арбитр матча Данияр Сахи показал четыре желтых карточки, по два раза были наказаны футболисты обоих клубов.

После данной встречи команды замыкают турнирную таблицу. "Шахтер" занимает последнюю 13-ю строчку с девятью очками в 17 играх, "Женис" имеет в своем активе 10 баллов после 16 матчей и идет на одну позицию выше.

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