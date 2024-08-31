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Камбэком завершился матч "Актобе" – "Елимай" в чемпионате Казахстана

Опубликовано:

Момент матча "Актобе" - "Елимай"
Момент матча "Актобе" - "Елимай": Пресс-служба ФК "Актобе"

"Актобе" на своем поле потерпел поражение от семейского "Елимая" в рамках матча 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся в Актобе на Центральном стадионе имени Кобланды батыра и завершился поражением хозяев поля со счетом 1:3.

Подопечным Дмитрия Парфенова удалось выйти вперед уже на третьей минуте. Главный арбитр встречи Саят Карабаев назначил 11-метровый удар в ворота "Елимая", который успешно исполнил защитник "Актобе" и сборной Казахстана Алибек Касым.

Гостям удалось отыграться к 31-й минуте, ответный гол забил нигерийский защитник Самюэль Одеоибо. Победу команде принесли мячи казахстанцев Аслана Дарабаева (53) и Романа Муртазаева (90+4).

"Актобе" продолжает сохранять за собой вторую строчку в турнирной таблице КПЛ с 31 очком. "Елимай" идет на третьей позиции, имея в активе столько же баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155599-neozhidannym-kambekom-zavershilsya-match-aktobe-elimay-v-chempionate-kazahstana/

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