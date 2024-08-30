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Определились все соперники команды Бахтиера Зайнутдинова в Лиге Европы

Опубликовано:

Бақтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Ahmad Mora/DeFodi Images via Getty Images

В пятницу состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25, по итогам которой определились соперники ФК "Бешикташ", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, сообщает NUR.KZ.

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана примет участие в грядущем еврокубковом сезоне.

По новой системе проведения команды стартуют не с группового этапа, а будут выступать по "швейцарской" системе, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

Соперники "Бешикташа" в домашних матчах Лиги Европы: "Айнтрахт" (Германия), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Мальме" (Швеция), "Атлетик Бильбао" (Испания).

В гостях турецкая команда встретится со следующими оппонентами: "Аякс" (Нидерланды), "Лион" (Франция), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Твенте" (Нидерланды).

Финал турнира состоится 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао (Испания). Действующим победителем является ФК "Аталанта" (Италия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155366-opredelilis-vse-soperniki-komandy-bahtiera-zaynutdinova-v-lige-evropy/

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