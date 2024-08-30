Адиев высказался о перспективах Черчесова на посту главного тренера сборной по футболу

Экс-главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился мнением о первых матчах нынешнего рулевого команды Станислава Черчесова, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Сборная Казахстана по футболу проведет 6 сентября первый матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА против Норвегии. В этой встрече впервые в качестве главного тренера дебютирует Станислав Черчесов.

Своим мнением о перспективах нового наставника команды поделился бывший рулевой сборной Магомед Адиев.

«Будет ли Черчесову сложно? Думаю, да. Сложно, потому что сборная Казахстана находится в переходном моменте. Я это Станиславу Саламовичу говорил. Вчерашние лидеры уже на исходе. Новых нужно ждать и растить. Поэтому первые результаты, думаю, для него будут очень сложными», — заявил Адиев.

Напомним, российский специалист возглавил национальную сборную в начале июня этого года. На данном посту он сменил своего соотечественника Магомеда Адиева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.