Определились все участники основного этапа Лиги чемпионов 2024/25

Завершилась квалификация Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой определились все участники общего этапа главного еврокубка, передает корреспондент NUR.KZ.

В сезоне-2024/25 турнир впервые пройдет по новой схеме. На общем этапе выступят 36 команд, которые не будут разбиты на группы, а проведут восемь матчей с разными соперниками. По итогам этой стадии определятся клубы, которые напрямую выйдут в плей-офф, сыграют в стыковых встречах и вылетят.

Жеребьевка общего этапа состоится 29 августа. Все участники разбиты на четыре корзину по клубному рейтингу.

Корзина 1: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Барселона" (Испания);

Корзина 2: "Байер" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Арсенал" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Шахтер" (Украина), "Милан (Италия);

Корзина 3: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия), "ПСВ" (Нидерланды), "Динамо Загреб" (Хорватия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Лилль" (Франция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Селтик" (Шотландия);

Корзина 4: "Слован" (Словакия), "Монако" (Франция), "Спарта" (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Болонья" (Италия), "Жирона" (Испания), "Штутгарт" (Германия), "Штурм" (Австрия), "Брест" (Франция).

Казахстан в Лиге чемпионов представлял "Ордабасы" — действующий победитель КПЛ. Однако шымкентцы вылетели из квалификации, а затем завершили еврокубковую кампанию.

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