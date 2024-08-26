В сборной Казахстана по футболу назвали окончательный состав на матч против Норвегии

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов назвал окончательный состав игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует 1 сентября в Алматы. В окончательную заявку вошли 28 футболистов.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»).

Защитники: Сергей Малый («Ордабасы»), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Талгат Кусяпов («КАМАЗ», Россия).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Арман Кенесов («Актобе»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (оба – «Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Рамазан Каримов («Астана»).

Резерв: Султанбек Астанов, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Андрей Ульшин («Кайрат»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Исламбек Куат («Астана»), Александр Зуев («Тобол»), Асхат Балтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»).

Тренерский штаб: Станислав Черчесов – главный тренер, Владимир Панников – ассистент главного тренера, Паулино Гранеро – тренер по физподготовке, Гинтарас Стауче – тренер вратарей, Эльшад Хинизов – видеоаналитик.

Напомним, в сентябре сборная Казахстана проведет два матча в рамках Лиги наций УЕФА. 6 сентября подопечные Станислава Черчесова сыграют против Норвегии. Игра состоится в Алматы, на Центральном стадионе. Начало игры – в 19:00.

Через три дня команда отправится в Любляну на матч против сборной Словении. Игра состоится на стадионе «Стожице». Начало – в 23:45 по времени Астаны.

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