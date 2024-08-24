"Шахтер" уступил "Атырау" и продлил безвыигрышную серию в КПЛ до восьми матчей

Футболисты карагандинского "Шахтера" потерпели выездное поражение от "Атырау" в матче 17-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 27-й минуте забил белорусский форвард Николай Сигневич.

Гости заканчивали матч в меньшинстве. На 85-й минуте красную карточку получил российский защитник Лайонел Адамс.

Безвыигрышная серия "Шахтера" продлилась до восьми матчей. В активе карагандинцев осталось восемь очков после 16 встреч, команда по-прежнему занимает последнее 13-е место в КПЛ.

"Атырау" благодаря победе набрал 22 балла после 15 матчей и поднялся на шестую позицию. Однако команду по итогам тура может вновь опередить кызылординский "Кайсар".

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