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"Шахтер" уступил "Атырау" и продлил безвыигрышную серию в КПЛ до восьми матчей

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Матч "Атырау" и "Шахтера" в сезоне-2024
Матч "Атырау" и "Шахтера". Фото: Пресс-служба ФК "Атырау"

Футболисты карагандинского "Шахтера" потерпели выездное поражение от "Атырау" в матче 17-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 27-й минуте забил белорусский форвард Николай Сигневич.

Гости заканчивали матч в меньшинстве. На 85-й минуте красную карточку получил российский защитник Лайонел Адамс.

Безвыигрышная серия "Шахтера" продлилась до восьми матчей. В активе карагандинцев осталось восемь очков после 16 встреч, команда по-прежнему занимает последнее 13-е место в КПЛ.

"Атырау" благодаря победе набрал 22 балла после 15 матчей и поднялся на шестую позицию. Однако команду по итогам тура может вновь опередить кызылординский "Кайсар".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2152917-shahter-ustupil-atyrau-i-prodlil-bezvyigryshnuyu-seriyu-v-kpl-do-vosmi-matchey/

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