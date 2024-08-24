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"Елимай" одержал волевую победу над "Кызыл-Жаром" в матче КПЛ

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Футболисты "Елимая" в сезоне-2024
Футболисты "Елимая". Фото: Пресс-служба ФК "Елимай"

Футболисты семейского "Елимая" одержали победу над петропавловским "Кызыл-Жаром" в домашнем матче 18-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Спартак" в Семее и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе "Елимая" отличились казахстанцы Иван Свиридов (52 минута) и Роман Муртазаев (76). Единственный мяч гостей забил грузин Лука Имнадзе (44).

Победа позволила семейчанам набрать 28 очков после 17 матчей и закрепиться на четвертой позиции в таблице КПЛ.

"Кызыл-Жар" потерпел второе подряд поражение. В активе петропавловцев осталось 19 очков после 17 матчей, команда занимает восьмую позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2152915-elimay-oderzhal-volevuyu-pobedu-nad-kyzyl-zharom-v-matche-kpl/

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