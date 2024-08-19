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Черчесов объявил расширенный состав сборной Казахстана на первые матчи Лиги наций

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Сборная Казахстана по футболу в 2024 году
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Станислав Черчесов объявил расширенный состав сборной Казахстана на свои дебютные матчи на посту главного тренера команды, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Национальной команде в следующем месяце предстоит стартовать в Лиге наций УЕФА. 6 сентября казахстанцы сыграют дома с Норвегией, 9 сентября — на выезде со Словенией.

В предварительный состав сборной вошли 36 футболистов:

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – "Ордабасы"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Михаил Габышев ("Елимай"), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Талгат Кусяпов ("КАМАЗ", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызыл-Жар");

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Арман Кенесов ("Актобе"), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – "Астана"), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – "Тобол");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – "Астана").

До определения окончательного состава в списке футболистов могут произойти изменения. Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует 1 сентября в Алматы. Финальный состав будет оглашен позднее.

Отмечается, что тренерский штаб во главе с Черчесовым проинформирован о состоянии здоровья травмированных Самородова и Турсынбая и находится на связи с медицинскими работниками "Ахмата" и "Ордабасы" соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2150716-cherchesov-obyavil-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-na-pervye-matchi-ligi-naciy/

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