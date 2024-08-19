Черчесов объявил расширенный состав сборной Казахстана на первые матчи Лиги наций

Станислав Черчесов объявил расширенный состав сборной Казахстана на свои дебютные матчи на посту главного тренера команды, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Национальной команде в следующем месяце предстоит стартовать в Лиге наций УЕФА. 6 сентября казахстанцы сыграют дома с Норвегией, 9 сентября — на выезде со Словенией.

В предварительный состав сборной вошли 36 футболистов:

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – "Ордабасы"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Михаил Габышев ("Елимай"), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Талгат Кусяпов ("КАМАЗ", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызыл-Жар");

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Арман Кенесов ("Актобе"), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – "Астана"), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – "Тобол");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – "Астана").

До определения окончательного состава в списке футболистов могут произойти изменения. Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует 1 сентября в Алматы. Финальный состав будет оглашен позднее.

Отмечается, что тренерский штаб во главе с Черчесовым проинформирован о состоянии здоровья травмированных Самородова и Турсынбая и находится на связи с медицинскими работниками "Ахмата" и "Ордабасы" соответственно.

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