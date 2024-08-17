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"Елимай" выиграл матч чемпионата Казахстана со счетом 6:0

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Футболисты "Елимая" в сезоне-2024
Футболисты "Елимая". Фото: Пресс-служба ФК "Елимай"

Футболисты семейского "Елимая" одержали крупную домашнюю победу над туркестанским "Тураном" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча 17-го тура состоялась на стадионе "Спартак" в Семее и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Дубль оформил доминиканец Эдарлин Рейес Уренья (15 и 48 минуты), по мячу забили белорус Никита Корзун (18), россиянин Ислам Машуков (26), бразилец Шина (72) и казахстанец Иван Свиридов (87).

Благодаря победе "Елимай" набрал 25 очков после 16 матчей и остался на четвертой позиции."Туран" с 12 баллами после 14 встреч занимает 11-е место, опережая только астанинский "Женис" и карагандинский "Шахтер".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2150134-elimay-vyigral-match-chempionata-kazahstana-so-schetom-6-0/

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