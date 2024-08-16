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"Что за бред?": Черчесов прокомментировал свой уход из сборной Казахстана

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Станислав Черчесов
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов. Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию о его уходе из команды, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

Ранее появилась информация о том, что Станислав Черчесов возглавит болгарский футбольный клуб "Лудогорец" и находится на финальной стадии подписания контракта.

Рулевой казахстанской команды прокомментировал появившиеся слухи и отметил, что они не соответствуют действительности.

"Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался, а даже если бы обратились, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!"- заявил Черчесов.

Напомним, российский специалист возглавил национальную сборную в начале июня этого года. На данном посту он сменил своего соотечественника Магомеда Адиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2149791-chto-za-bred-cherchesov-prokommentiroval-svoy-uhod-iz-sbornoy-kazahstana/

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