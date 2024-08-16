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Главный тренер "Ордабасы" покинул пост после вылета команды из еврокубков

Опубликовано:

Александр Седнев
Александр Седнев. Фото: qfl.kz

Главный тренер футбольного клуба "Ордабасы" из Шымкента Александр Седнев заявил о том, что уходит с поста рулевого команды после неудачного выступления в еврокубках, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Вчера, 15 августа, футболисты шымкентского "Ордабасы" потерпели поражение от армянского "Пюника" (Ереван) и вылетели из Лиги конференций УЕФА.

"К сожалению, мы не выполнили одну из задач, которая была поставлена перед нами. Команде нужна новая кровь и я уже сообщил руководству и футболистам, что ухожу.

Это решение было принято до матча и ни в коем случае не на эмоциях. Команде нужна перезагрузка и я понимаю, что она дала мне очень многое. Здесь я нахожусь четыре года и не имею права рисковать. На данный момент мы идём в лидерах чемпионата и надеюсь, что команда справится с ещё одной задачей.

Мне послышалось или вы сказали, что вы уходите?

Нет, не послышалось. Вчера я говорил, что меня увольняют каждую неделю, поэтому решил сыграть на опережение", - заявил Седнев.

Напомним, белорусский специалист возглавил команду в 2021 году. Под руководством Александа Седнева шымкентцы впервые в своей истории стали чемпионами страны, а также завоевали Кубок Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2149776-glavnyy-trener-ordabasy-pokinul-post-posle-vyleta-komandy-iz-evrokubkov/

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