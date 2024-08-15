"Кайрат" проведет матч с действующим чемпионом России в Алматы

Алматинский "Кайрат" в официальном Instagram-аккаунте анонсировал домашний товарищеский матч с санкт-петербургским "Зенитом" — действующим чемпионом России, передает NUR.KZ.

Игра запланирована на 8 сентября и пройдет на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по казахстанскому времени. Матч будет приурочен к 70-летнему юбилею "Кайрата".

В алматинском клубе анонсировали "уникальные и тематические активности, яркий предматчевый концерт и многое другое" в день встречи.

Товарищеская игра пройдет в окно ФИФА для национальных сборных, поэтому не все футболисты команд смогут принять в ней участие.

"Кайрат" и "Зенит" связаны сотрудничеством на клубном уровне. В октябре 2023 года команды уже встречались на Центральном стадионе Алматы и сыграли вничью со счетом 2:2.

Нынешний главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории "Зенита" (168 голов). Также добавим, что петербуржцы выиграли шесть последних чемпионатов России и лидируют в новом сезоне национальной лиги.

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