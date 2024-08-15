Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кайрат" проведет матч с действующим чемпионом России в Алматы

Опубликовано:

Матч "Кайрата" и "Зенита" в 2023 году
Матч "Кайрата" и "Зенита". Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Алматинский "Кайрат" в официальном Instagram-аккаунте анонсировал домашний товарищеский матч с санкт-петербургским "Зенитом" — действующим чемпионом России, передает NUR.KZ.

Игра запланирована на 8 сентября и пройдет на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по казахстанскому времени. Матч будет приурочен к 70-летнему юбилею "Кайрата".

В алматинском клубе анонсировали "уникальные и тематические активности, яркий предматчевый концерт и многое другое" в день встречи.

Товарищеская игра пройдет в окно ФИФА для национальных сборных, поэтому не все футболисты команд смогут принять в ней участие.

"Кайрат" и "Зенит" связаны сотрудничеством на клубном уровне. В октябре 2023 года команды уже встречались на Центральном стадионе Алматы и сыграли вничью со счетом 2:2.

Нынешний главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории "Зенита" (168 голов). Также добавим, что петербуржцы выиграли шесть последних чемпионатов России и лидируют в новом сезоне национальной лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2149509-kayrat-provedet-match-s-deystvuyushchim-chempionom-rossii-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie