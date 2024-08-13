Казахстанский футболист перешел в испанский клуб

Нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Данил Анкудинов подписал контракт с испанским "Менсахеро" из Санта-Крус-де-ла-Пальмы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

Срок соглашения не раскрывается. Контракт был подписан после того, как Анкудинов прошел недельный просмотр в команде и сыграл в городском турнире.

В "Менсахеро" форвард перешел на правах свободного агента. Его последним клубом был белорусский "Днепр" из Могилева, который он покинул в июле. Также Анкудинов выступал за молдавский "Шериф", литовский "Джюгас", армянский "Ван", российскую "Родину-2". По два раза футболист выигрывал чемпионат и Кубок Молдовы.

Анкудинову 21 год, на данный момент его трансферная стоимость оценивается в 100 тысяч евро. Форвард родился в Караганде, но с 10-летнего проживал на Тенерифе. В составе молодежной сборной Казахстана он сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

"Менсахеро" — клуб, основанный в 1922 году и никогда не выступавший в высшей лиге испанского футбола. По итогам прошлого сезона команда вылетела из четвертого в пятый по силе дивизион.

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