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Рекордсмен чемпионатов Европы Пепе объявил о завершении карьеры

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Португальский футболист Пепе
Пепе. Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Центральный защитник ФК "Порту" и сборной Португалии по футболу Пепе в своих социальных сетях объявил о завершении своей профессиональной карьеры, сообщает NUR.KZ.

Игрок завершил карьеру в возрасте 41 года. Его последним матчем стала игра в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2024 против сборной Франции (3:5 по пенальти).

Португалец начал карьеру в местном клубе "Мартиму", после чего перешел в "Порту". Там его заметили скауты мадридского "Реала", где защитник провел 10 лет с 2007 по 2017 год. Один сезон Пепе отыграл в турецком "Бешикташе", где сейчас выступает Бахтияр Зайнутдинов.

После чего он вернулся обратно в "Порту", за который выступал с 2019 по 2024 год.

За всю футбольную карьеру он завоевал 30 трофеев. Наиболее крупные достижения Пепе на клубном уровне: трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, двукратный победитель клубного ЧМ, трижды чемпион Испании и четыре раза ему удалось завоевать золотую медаль португальского первенства.

На международном уровне защитник становился победителем Евро-2016, а также Лиги наций сезона 2018/19.

На последнем ЧЕ-2024 в Германии он установил возрастной рекорд турнира, отыграв свой последний матч на Евро в возрасте 41 года и 129 дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2146630-rekordsmen-chempionatov-evropy-pepe-obyavil-o-zavershenii-karery/

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