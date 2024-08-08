"Ордабасы" проиграл армянскому "Пюнику" в квалификации Лиги конференций

Футболисты шымкентского "Ордабасы" потерпели поражение от армянского "Пюника" (Ереван) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на Центральном стадионе Алматы, так как домашняя арена шымкентцев не соответствует требованиям УЕФА на данной стадии еврокубков.

Гости одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 56-й минуте забил нигериец Юсуф Отубанджо.

В первом тайме рефери отменил гол "Ордабасы" в исполнении белоруса Всеволода Садовского. С помощью VAR арбитры зафиксировали офсайд в атаке.

Ответный матч действующих чемпионов Казахстана и Армении запланирован на 15 августа в Ереване. Победитель по сумме двух встреч в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет со словенским "Целе" или ирландским "Шемрок Роверс" (Дублин).

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