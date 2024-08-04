"Актобе" на последних минутах вырвал победу над "Женисом" в матче чемпионата Казахстана

Астанинский футбольный клуб "Женис" не смог сохранить ничью в игре с "Актобе" в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Шахтер" в Караганде, однако столичная команда считалась в этой встрече номинальным хозяином поля. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил нигерийский защитник "красно-белых" Уче Агбо на 27-й минуте. Ответный гол столичная команда забила усилиями португальца Бруно Силвы (40-я минута). На 87-й минуте победу "Актобе" принес гол россиянина Идриса Умаева.

Главный арбитр встречи Данияр Сахи показал одну желтую карточку по ходу матча. "Горчичник" заработал голкипер "Актобе" и национальной сборной Казахстана Игорь Шацкий.

После этого матча ФК "Актобе" поднялся на первую строчку в турнирной таблице КПЛ. Подопечные Дмитрия Парфенова набрали 28 очков в 14 матчах. "Женис" идет на 12-й позиции с девятью баллами в 15 играх.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.