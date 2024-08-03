"Кайрат" разгромил "Елимай" и вышел в лидеры чемпионата Казахстана

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал победу над семейским "Елимаем" в рамках матча 16-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча на Центральном стадионе Алматы завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

Первый гол в этом матче был забит уже на третьей минуте. Отличился белорусский защитник "черно-желтых" Александр Мартынович. Второй мяч также забил защитник команды - грузин Лука Гадрани (14 минута).

На 51-й минуте реализовал свой момент казахстанский полузащитник Андрей Ульшин. Довел счет до разгрома российский защитник "Кайрата" Егор Сорокин (64).

Гол престижа забил казахстанский полузащитник Жан-Али Пайруз, успешно реализовавший 11-метровый удар в ворота алматинцев на 80-й минуте встречи.

Эта победа позволила подопечным Александра Кержакова занять первое место в турнирной таблице национального чемпионата. "Кайрат" набрал 28 очков в 15 матчах. Ближайшие преследователи "Ордабасы" и "Актобе" набрали 26 и 25 баллов соответственно, однако эти команды имеют две игры в запасе.

В активе "Елимая" осталось 22 очка после 15 встреч. Семейчане занимают четвертое место.

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