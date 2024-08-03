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"Кызыл-Жар" на последних минутах вырвал победу над "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана

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Футболисты "Кызыл-Жара" в сезоне-2024
Футболисты "Кызыл-Жара". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Футбольный клуб "Кызыл-Жар" из Петропавловска победил талдыкорганский "Жетысу" в матче 16-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась победой местной команды со счетом 2:0.

Счет в этом матче долго оставался "сухим". В первом тайме команды не смогли реализовать ни одного голевого момента.

Первый мяч был забит только на 82-й минуте, отличился белорусский полузащитник "Кызыл-Жара" Евгений Березкин. Увеличил преимущество хозяев поля 26-летний казахстанский игрок Рафаиль Оспанов на второй компенсированной минуте второго тайма.

Главный арбитр встречи Александр Затула показал пять желтых карточек по ходу игры. Трижды он предупреждал игроков петропавловской команды, два "горчичника" получили игроки "Жетысу".

Благодаря победе "Кызыл-Жар" набрал 16 очков после 14 матчей. Команда поднялась на девятую позицию в таблице. "Жетысу" с 18 баллами после 15 встреч идет строчкой выше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2144097-kyzyl-zhar-na-poslednih-minutah-vyrval-pobedu-nad-zhetysu-v-matche-chempionata-kazahstana/

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